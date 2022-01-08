Любовный гороскоп — знаки, которых ждут неудачи в 2022

В 2022 году не всем знакам Зодиака суждено встретить свою любовь или наладить отношения со своим партнером.

Астрологи издания «Quenoticias» назвали три знака зодиака, которых в году Тигра в любовном плане ждут невезения.

Близнецы

Рожденные под эти знаком могут встретить множество трудностей. Это также станет идеальным временем, чтобы прекратить уже существующие токсичные отношения. Самое время побыть немного одному и четко решить, чего они на самом деле хотят от жизни.

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Овен

Для Овнов специалисты по звездам предрекают разногласия и споры в 2022 году. Правда, в конце года ситуация может кардинально поменяться. Для Овнов важно научиться искать компромиссы.

Лев

Львам будет сложнее других построить идеальные отношения и в них остаться. Им лучше уделить внимание карьере и любимому делу до тех пор, пока не поймут, что готовы брать на себя некую ответственность за партнера. Львам астрологи не советуют торопиться с важными решениями.

Напомним, ранее мы писали, кто из знаков Зодиака вскоре сможет встретить свою любовь.