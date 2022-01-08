Украинцы будут платить больше налогов с зарплат

В 2022 году с зарплат будут высчитывать налогов больше, чем в 2021 году

С 1 декабря 2021 года налоги на зарплату изменились вместе с повышением минимальной заработной платы. Об этом пишет «Сегодня».

Напомним, что до 1 декабря, когда «минималка» украинцев была 6 тыс. грн, налоги достигали 1170 грн, отчисления, а с «минималкой» – 6500 грн, составляют 1267,5 грн.

Когда минимальная зарплата будет повышена (с октября 2022 года), и она будет 6700 грн, украинцы будут платить 1306,5 грн налогов.

За что и сколько высчитывают?

Возьмем к примеру мнимую выписку из зарплаты украинца, получающего «минималку». «На руки» он получает с вычетом:

1. НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Составляет он 18%:

до 1 декабря 2021 года высчитывали 1080 грн (6000*0,18=1080);

с 1 декабря 2021 года высчитывают 1170 грн (6500*0,18=1170);

с 1 октября 2022 года будут высчитывать 1206 грн (6700*0,18=1206).

2. Военный сбор (ВЗ). Составляет он 1,5%:

до 1 декабря 2021 года высчитывали 90 грн (6000*0,015=90);

с 1 декабря 2021 года высчитывают 97,5 грн (6500*0,015=97,5);

с 1 октября 2022 года будут высчитывать 100,5 грн (6700*0,015=100,5).

3. НДФЛ и ВЗ

с 1 декабря по 30 сентября высчеты в общей сложности составляют 1267,5 грн;

с 1 октября 2022 года – 1306,5 грн.

Напомним, что и размер единого социального взноса (ЕСВ) для физических лиц – предпринимателей тоже привязан к «минималке», с 1 декабря 2021 года он вырос на 110 грн и составляет 1430 грн (22% от минимальной зарплаты).