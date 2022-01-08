Александр Усик попросил прощения перед украинцами в честь Рождества и Иисуса Христа
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Александр Усик в конце сентября 2021 года вышел на титульный бой против британца Энтони Джошуа.
До этого момента соперник украинца был чемпионом мира по четырем версиям WBA, WBO, IBF, IBO, однако впоследствии абсолютным чемпионом стал именно наш боксер, который сейчас решил поздравить фанатов с Рождеством Христовым. Сделал он это на своей странице в социальной сети Instagram, где за его жизнью следят более 1,6 миллиона человек.