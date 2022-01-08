Александр Усик попросил прощения перед украинцами в честь Рождества и Иисуса Христа

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Александр Усик в конце сентября 2021 года вышел на титульный бой против британца Энтони Джошуа.

До этого момента соперник украинца был чемпионом мира по четырем версиям WBA, WBO, IBF, IBO, однако впоследствии абсолютным чемпионом стал именно наш боксер, который сейчас решил поздравить фанатов с Рождеством Христовым. Сделал он это на своей странице в социальной сети Instagram, где за его жизнью следят более 1,6 миллиона человек.

Александр Усик и Василий Ломаченко, фото: Instagram

Александр Усик и Василий Ломаченко, фото: Instagram

«Здоровья, счастья, силы. Христос народився, Славімо Його! Всем добра, всем света, хочу пожелать в этот светлый праздник, чтобы вы любили друг друга, прощали. И знаете, давайте прославлять нашего господа Иисуса Христа и он обязательно позаботится о нас в Царстве своем Небесном. С праздником, с Рождеством», — говорит Александр Усик в 40-секундном видеообращении.

Он идет в неизвестном направлении, без маски, в черной шапочке.

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Публикация Александра Усика, скриншот: Instagram

Публикация Александра Усика, скриншот: Instagram

«Пример! Смелый и честный не только на ринге!», «С Рождеством Христовым», «Спаси Господи! С Рождеством Христовым! Всех благ Земных Вашей семье!», «Усик чемпион, всегда будет первым», — пишут пользователи в комментариях.

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