Александр Усик попросил прощения перед украинцами в честь Рождества и Иисуса Христа

Публикация Александра Усика, скриншот: Instagram

«Пример! Смелый и честный не только на ринге!», «С Рождеством Христовым», «Спаси Господи! С Рождеством Христовым! Всех благ Земных Вашей семье!», «Усик чемпион, всегда будет первым», — пишут пользователи в комментариях.

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