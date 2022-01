Адель подготовила поклонникам новое музыкальное видео к синглу «Oh My God»

Певица, исполнительница хита «Easy On Me» надела цветочное атласное платье, которое идеально облегало ее талию, когда она анонсировала свое предстоящее музыкальное видео «Oh My God».

33-летняя Адель заставляет всех своих поклонников говорить: «Боже мой» после ее последней загрузки в Instagram. Британская певица выпустила тизер своего клипа на песню и поразила поклонников не только своей музыкой, но и сексуальным нарядом. Видео началось с уникальных инструменталов трека, когда камера переместилась из темноты к большому кольцевому свету, окружавшему Адель, как ореол. Затем Адель засветилась, чтобы продемонстрировать атласное платье с цветочным принтом, которое идеально облегало ее талию. Как только она открыла рот, чтобы спеть первую ноту, видео стало черным.





«Отдохнули и перезагрузились! Чувствую себя готовой к 2022 году, впереди так много всего, я рада, что вы все это увидите», — дразнила Адель в подписи к посту.

Несмотря на то, Адель выпустила свой четвертый студийный альбом, под названием «30», 19 ноября 2021 года, кажется, что она приготовила немного больше для своих поклонников, которые с нетерпением ждут в 2022 году музыкальное видео для трека «О БОЖЕ», который должен выйти в среду, 12 января, в 9:00 по тихоокеанскому времени / 12:00 по восточному времени.

Каждая из песен альбома «30» символична и посвящена близким людям в жизни артистки

Альбом Адель «30» стал большим хитом, как и могли себе представить фанаты, поскольку он завоевал титул самого продаваемого альбома в 2021 году. Слушатели получили предварительный просмотр сырой атмосферы альбома с ее синглом «Easy on Me». Адель рассказала о своих эмоциях в таких треках, как «Cry Your Heart Out», поставила под сомнение свои отношения со своим 9-летним сыном Анджело в «My Little Love» и продемонстрировала свою веселую сторону, например, «Can I Get It». Несмотря на успех альбома «30», он не был номинирован ни на одну премию «Грэмми», потому что срок действия права на получение предстоящей премии «Грэмми» — с 1 сентября 2020 года по 30 сентября 2021 года.

Несмотря на новые отношения, весь новый альбом «30» посвящен бывшему супругу

Четвертый альбом певицы, исполнительницы хита «Rolling in the Deep» полностью посвящен ее разводу с бывшим мужем Саймоном Конекки», — сказала Адель о 30 во время интервью на радио SiriusXM.

«Нужно относиться друг к другу с уважением и спокойствием, иначе ничего не уладится… «Мы так любим друг друга, но это не работает».

Адель снова нашла любовь с успешным спортивным агентом, 40-летним Ричем Полом. Несмотря на то, что Адель восторженная новыми отношениями, она не торопится выходить замуж за агента Леброна Джеймса.