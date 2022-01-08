чрезмерная сухость может стать источником проблем

Зимой рекомендуемая учеными норма влажности воздуха в жилых и рабочих помещениях – от 30 до 60%. На деле в большинстве квартир влажность опускается ниже нормы: горячие батареи делают свое дело. Проветривание дает лишь краткосрочный эффект, да оно зимой и не всегда помогает ‒ морозный воздух тоже очень сухой (естественно, это не относится к периодам оттепелей).

Обезвоженный воздух приводит к тому, что у человека пересыхают слизистые оболочки, могут проявиться аллергия, респираторные заболевания. Поэтому воздух желательно увлажнять.

Различных видов увлажнителей воздуха для помещений существует великое множество ‒ от традиционных испарителей до паровых и даже ультразвуковых. Задача у них одна и та же ‒ приближать влажность воздуха к рекомендованной норме.

Какой именно выбрать увлажнитель, где его поставить в квартире ‒ дело вкуса. Но в любом случае при использовании устройства необходимо соблюдать определенные правила, объяснил в интервью директор экологической экспертизы «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

«Можно поставить маленький увлажнитель на рабочем столе или там, где чаще всего находится человек – на диване, у изголовья кровати. Главное – не переборщить. Устройство должно увлажнять воздух, а если оно будет увлажнять обои, они намокнут, и может появиться плесневый грибок. Точно так же в некоторых типах увлажнителей могут размножаться микроорганизмы, поэтому их нужно регулярно промывать», ‒ сказал Антон Ястребцев.

Помимо активных увлажнителей используются и другие, отметил он.

«Бывают пассивные увлажнители – на батарею ставится своеобразный бачок, в который наливается вода, она испаряется в зависимости от температуры батареи. Есть «народные» способы – вешать мокрое полотенце, но оно быстро высыхает. Аквариумы, зеленые растения тоже повышают влажность», – напомнил Антон Ястребцев.

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