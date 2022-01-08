Эти 4 привычки больше не считаются плохими

1. Вы постоянно вскакиваете с рабочего места. А если нет, то ерзаете, трясете ногой под столом, барабаните по нему пальцами – короче, не можете сидеть спокойно. Значит, вы нетерпеливый и не в силах довести порученное дело до конца. На эту претензию отвечайте, что так вы заботитесь о своем здоровье. У людей даже со средним уровнем беспокойства (не говоря уже о высоком) на 30 % снижен риск смертности. Кроме того, такие люди, в отличие от спокойных, сжигают «просто так» по 350 калорий в день.

2. Бывает, ерзал, ерзал и вдруг «завис». Тоже подозрительно. По статистике в офисах чаще всего застукивают сотрудников за просмотром видео с котиками или щенками. Этого не потерпит ни один шеф, а зря. Экспериментально было доказано, что после «ми-ми-мишной» паузы в работе производительность неизменно вырастала. Настолько, что человек легко делал два дела одновременно: выполнял письменное задание и отыскивал глазами спрятанный предмет (чего раньше даже не пробовал).

3. Еще больше претензий бывает к тем, кто любит посплетничать. Но и у сплетен есть своя польза, если верить одной из научных теорий. В соответствии с ней «хомо сапиенсы» выжили потому, что сплетничали. Через пересуды друг о друге они объединялись сначала в маленькие, потом во все большие группы, а в коллективе жить гораздо безопаснее. Сплетни даже полезны для здоровья: у сплетника усиленно вырабатывается прогестерон – гормон, отвечающий за антистрессовую защиту.

4. Наконец, есть привычка, которая часто расценивается как самая плохая на работе – хуже ерзания, «зависания» и сплетен. Называется «считать ворон». Вы сидите и смотрите в окно. Вам говорят: «Чего размечтался, лентяй? Давай работай!» Ваши действия: признаться, что вы размечтались. Необязательно говорить, о чем именно. Главное – знать, что мозг мечтающего человека, или мечтающий мозг очень активен, притом именно в той области, которая отвечает за решение сложных проблем. Так что мечтание – это тренировка перед атакой серьезной интеллектуальной задачи!

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