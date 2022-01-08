8 января: какой сегодня праздник, приметы и запреты

Сегодня, 8 января, православные христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы (Бабий день).
Бабий день
Собор Пресвятой Богородицы/Фото из открытых источников
Народный праздник Бабьи каши в 2022 году отмечается 8 января (дата по старому стилю – 26 декабря). Верующие православной церкви в этот день празднуют Собор Пресвятой Богородицы.
История праздника
Церковный праздник Собор Пресвятой Богородицы посвящен матери Иисуса Христа, Пресвятой Деве Марии. Первое официальное празднование прошло в 681 году. Собором его назвали потому, что в этот день почитаются и другие святые, близкие Богородице и Иисусу Христу: Иосиф Обручник и его сын от первого брака Иаков.
Происхождение народного праздника Бабьи каши связано с почитанием богинь-матерей. В этот день на Руси чествовали повивальных бабок и рожениц.
Эти два праздника объединены в один.
Традиции и обряды
В этот день проходят богослужения в храмах. Верующие люди прославляют Богородицу, благодарят ее за рождение Иисуса Христа и обращаются к ней с молитвами.
На Бабьи каши было принято чествовать повитух. Молодые девушки, беременные женщины ходили к ним в гости с угощениями (пирогами, блинами) и подарками. Считалось, если беременная преподнесет дары повивальной бабке, то роды ее пройдут легко.
Повитухи встречали гостей сытной и вкусной кашей, на которую не жалели молока, масла, сливок. Благодаря этой традиции возникло название праздника.
Что нельзя делать сегодня
- Не стоит ссориться, спорить и скандалить с близкими.
- Не следует покупать веревки, иначе быть беде.
- Нельзя делать «грязную» хозяйственную работу, а также ремонт.
Народные приметы
- Кружит вьюга и стоит морозная погода – примета холодного и ненастного лета.
- Каша пригорела во время приготовления – к частым снегопадам.
- Если в этот день взять в руки снег, и он прилипнет к ним, то скоро наступит тепло.
- Если в этот праздник на пороге дома появились колядовщики, то их необходимо провести внутрь и угостить вкусной едой. Это принесет семье счастье, мир, покой и благополучие.
Именины
В субботу, 8 января, именины отмечают владельцы таких имен: Николай, Михаил, Леонид, Константин, Ефим, Дмитрий, Григорий, Василий, Александр, Мария, Анфиса, Агриппина и Августина.