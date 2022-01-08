8 января: какой сегодня праздник, приметы и запреты

Сегодня, 8 января, православные христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы (Бабий день).

Бабий день

Собор Пресвятой Богородицы/Фото из открытых источников

Народный праздник Бабьи каши в 2022 году отмечается 8 января (дата по старому стилю – 26 декабря). Верующие православной церкви в этот день празднуют Собор Пресвятой Богородицы.

История праздника

Церковный праздник Собор Пресвятой Богородицы посвящен матери Иисуса Христа, Пресвятой Деве Марии. Первое официальное празднование прошло в 681 году. Собором его назвали потому, что в этот день почитаются и другие святые, близкие Богородице и Иисусу Христу: Иосиф Обручник и его сын от первого брака Иаков.

Происхождение народного праздника Бабьи каши связано с почитанием богинь-матерей. В этот день на Руси чествовали повивальных бабок и рожениц.

Эти два праздника объединены в один.

Традиции и обряды

В этот день проходят богослужения в храмах. Верующие люди прославляют Богородицу, благодарят ее за рождение Иисуса Христа и обращаются к ней с молитвами.

На Бабьи каши было принято чествовать повитух. Молодые девушки, беременные женщины ходили к ним в гости с угощениями (пирогами, блинами) и подарками. Считалось, если беременная преподнесет дары повивальной бабке, то роды ее пройдут легко.

Повитухи встречали гостей сытной и вкусной кашей, на которую не жалели молока, масла, сливок. Благодаря этой традиции возникло название праздника.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит ссориться, спорить и скандалить с близкими.

Не следует покупать веревки, иначе быть беде.

Нельзя делать «грязную» хозяйственную работу, а также ремонт.

Народные приметы

Кружит вьюга и стоит морозная погода – примета холодного и ненастного лета.

Каша пригорела во время приготовления – к частым снегопадам.

Если в этот день взять в руки снег, и он прилипнет к ним, то скоро наступит тепло.

Если в этот праздник на пороге дома появились колядовщики, то их необходимо провести внутрь и угостить вкусной едой. Это принесет семье счастье, мир, покой и благополучие.

Именины

В субботу, 8 января, именины отмечают владельцы таких имен: Николай, Михаил, Леонид, Константин, Ефим, Дмитрий, Григорий, Василий, Александр, Мария, Анфиса, Агриппина и Августина.