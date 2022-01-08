Надя Дорофеева оголила аппетитную пятую точку, но украинцы захотели большего

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Популярная украинская исполнительница, экс-солистка групы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, которая также является женой Владимира Дантеса, любит радовать поклонников новыми публикациями с личной и творческой жизни в соцсети Instagram, где за ней следит более 5 миллионов человек.

Надя Дорофеева разместила горячий и соблазнительный снимок, который буквально скружил всем её фанатам головы, о чем свидетельствуют хвалебные комментарии и реакции.

Коментарі - instagram.com/nadyadorofeeva/

Скриншот с Instagram, Надя Дорофеева

Кадр был сделан во время их семейного путешествия в Мексику с Владимиром Дантесом. Певица решила сфотографироваться практически обнаженной, на ней лишь маленькие стринги и ничего больше, а на заднем фоне открывает сказочный вид на Карибское море и лаундж-зону с лежаками и гамаком. Снимок она специально затемнила, чтобы фанаты не увидели лишнего.

«В этом отпуске я ещё не ставила будильник, ну и не планирую. Просыпаюсь сама , встречаю рассвет и медитирую. Ещё немного и стану просветлённой 😂» — написала Надя Дорофеева.

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Комментарии - instagram.com/nadyadorofeeva/

Комментарии — instagram.com/nadyadorofeeva/

Комментарии - instagram.com/nadyadorofeeva/

Комментарии — instagram.com/nadyadorofeeva/

Комментарии - instagram.com/nadyadorofeeva/

Комментарии — instagram.com/nadyadorofeeva/

Комментарии - instagram.com/nadyadorofeeva/

Комментарии — instagram.com/nadyadorofeeva/

Напомним, что Надя Дорофеева повторила судьбу Насти Каменских в Мексике: «Боюсь и ненавижу»

Как сообщал Знай.ua, Владимир Дантес насмешил Надю Дорофееву и Дашу Астафьеву своей скоростью: «Все сходили в туалет, а ты…»

Также портал Знай.ua писал, что Надя Дорофеева похвасталась, как зажгла с Ильей Лагутенко на сцене — обожает его дольше, чем Дантеса

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