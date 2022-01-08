Надя Дорофеева оголила аппетитную пятую точку, но украинцы захотели большего

Популярная украинская исполнительница, экс-солистка групы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, которая также является женой Владимира Дантеса, любит радовать поклонников новыми публикациями с личной и творческой жизни в соцсети Instagram, где за ней следит более 5 миллионов человек.

Надя Дорофеева разместила горячий и соблазнительный снимок, который буквально скружил всем её фанатам головы, о чем свидетельствуют хвалебные комментарии и реакции.