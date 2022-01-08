Отец четверых детей живет с семьей в подземном бункере (ФОТО)

Отец четверых детей детей живет в подземном бункере площадью 6000 квадратных футов и отказывается нарушать его “целостность”, та как он готовится к потенциальной ядерной катастрофе.

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Художник и веб-консультант Рубен Ромеро, 45 лет, начал обдумывать идеи о том, где он хотел бы жить около восьми лет назад, когда понял, что жизнь в пригороде Пичтри-Сити, штат Джорджия, не для него.





Он обдумывал такие места, как лодка, остров или подводная лодка, прежде чем узнал, что некоторые люди ремонтируют ядерные бункеры 1960-х годов.

Рубен и его жена Джоан, также 45 лет, осмотрели бункер, расположенный на Среднем Западе, и влюбились в него.

Они потратили годы, пытаясь воплотить эту идею в реальность, прежде чем переехать в свой новый дом в июле 2020 года.

Трое из их четверых детей, 18-летний Енох, 15-летний Сион и 12-летний Селестиал, также живут в бункере.

Рубен сказал, что его “конечное видение” заключается в превращении бункера в место, куда его дети могут приводить свои семьи и общаться.

Убежище использовалось для поддержания каналов связи с Восточного на Западное побережье открытыми в случае ядерной атаки.

Но Рубен сказал, что он не готовится к сценарию “конца света”, поскольку превращает бункер в дом.

Рубен гордится тем, что сохраняет “целостность” своего дома на случай, если что-то все-таки произойдет.

Бункер защищен от электромагнитных импульсов – это означает, что в нем есть медная сетка, которая его окружает.

Электромагнитное экранирование используется для защиты оружия от разрушения и воздействия на электронику внутри.

В передней части его дома есть дверь весом 3000 фунтов, дверь весом 2000 фунтов сзади, где есть аварийный люк.

В настоящее время он устанавливает систему вентиляции с рекуперацией энергии, которая может подавать воздух без потери слишком большого количества тепла.

Потолки в его новом доме имеют высоту около 16 с половиной футов, и художник намерен построить второй этаж для спален.

В настоящее время Рубен использует самую большую комнату бункера в качестве кухни, которая содержит такое оборудование, как индукционная плита, микроволновая печь, тостер и духовка.

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