Американцы назвали десять автомобилей, которые сложнее всего продать

В США эксперты ISeeCars составили рейтинг из 10 машин, которые дольше всего стоят в автосалонах. В нем оказались модели, которые сложно было продать на американском рынке по итогам ноября 2021 года.

Исследование показывает, что новый автомобиль продается в среднем около 43 дней. Но есть такие, от которых дилеры не могут избавиться гораздо дольше.

Лидером рейтинга стала Kia Rio. Эта модель дилеры не могут продать в среднем 219 дней. И это, несмотря на то, что это относительно недорогой автомобиль, который в США стоит около $16,5 тыс.

На втором месте – кроссовер Mitsubishi Outlander Sport, продажи которого занимают в среднем 207,6 дня по средней цене $25,4 тыс.

На третьем месте – Acura TLX. Его продают 196,2 дня. Цена – $46,5 тыс.

Далее следуют такие автомобили: