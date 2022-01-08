Компания Kenworth презентовала новый грузовик с электродвигателем

На презентации CES компания Kenworth презентовала новый грузовик с названием T680E. Техника имеет электродвигатель на 670 лошадиных сил и запас хода в 240 км.

Источник: avtodream.org

Техника разработана для работы в службах доставки и для транспортировки груза между регионами. Kenworth T680E имеет на своем борту электродвигатель с базовой мощностью в 536 лошадиных сил, а максимальная мощность составляет 670 лошадиных сил.





Производитель заявил о том, что будущий электромобиль сможет разгоняться до 105 км/ч, максимальная дистанция, которую он способен проехать без подзарядки, составляет 240 км.

Пока что нет официальных сведений об аккумуляторах в системе, но уже известно, что для полной зарядки грузовику потребуется около 3 часов.

В США расположены соответствующие станции для подзарядки электрокаров PACCAR Parts. Их диапазон мощности составляет от 20 до 340 кВт. Производитель также предлагает собственное зарядное устройство для своих электромобилей, которым можно подзарядить и Kenworth T680E.