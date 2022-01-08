Комаровский дал совет при боле в горле

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который ранее заявил о вреде популярных народных методов лечения простуды у детей, рассказал, какая боль в горле требует немедленного обращения к врачу.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Врач назвал признак, по которому можно определить степень серьезности заболевания — это так называемое «Правило первой чашки».
«Если утром болит горло, и эта боль не проходит после первой чашки теплого напитка — вам нужно не откладывая встретиться с доктором«, — пояснил доктор Комаровский.
По мнению педиатра, полоскание горла, как при ОРВИ, так и при ангине, не только бесполезная, но и опасная вещь.
«Лечить полосканиями ангину — это прямой путь к инвалидности. Ангина лечится антибиотиками, которые принимаются внутрь«, — говорил Комаровский в одном из интервью.
Если же причина боли в горле не ангина, а какая-либо острая респираторная инфекция, то смысла в полоскании тоже нет. Вместо этого лучше создать в комнате, где находится больной, оптимальные условия с правильными параметрами влажности и температуры воздуха.
Как писал «Апостроф», ранее доктор Комаровский рассказал, как снизить риск инсульта в молодом возрасте.
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