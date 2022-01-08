Анна Кошмал призналась, без кого не стала бы той самой Женькой

Не так давно закончился финальный, седьмой сезон сериала «Сваты». Закончилась история, длиною практически в 15 лет, актеры стали одним целым, и дружат даже в жизни.
В сети появился ролик из фильма, в котором показали бэкстейдж сьемок шестого сезона, в далеком 2011 году. С того момента прошло немало уже времени, и актеры сильно выросли.
Конкретно на этих кадрах показали Анну Кошмал, которая сыграла Женю Ковалеву, а также Марину Сердешнюк, что сыграла её лучшую подругу Катю.
В перерывах между сьемками они признались, что невероятно подружились на сьемочной площадке, и отлично проводят время вместе.
«Мы в принципе дружим. Нам очень нравится вместе сниматься, мы команда» — говорят девушки. Далее идет нарезка из самых милых моментов сериала.
Этот эпизод снимался практически десять лет назад, и продолжилась ли их дружба уже после окончания сериала — неизвестно, так как появлялись вместе под прицелом камер они крайне редко.
В комментариях пользователи начали писать, что они об этом думают:
«Сериал детства 🥰🥺»;
«Марина сказала что они не общаются🥺🥺»;
«Жаль, в жизни не общаются 💔».