Анна Кошмал призналась, без кого не стала бы той самой Женькой

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Не так давно закончился финальный, седьмой сезон сериала «Сваты». Закончилась история, длиною практически в 15 лет, актеры стали одним целым, и дружат даже в жизни.

В сети появился ролик из фильма, в котором показали бэкстейдж сьемок шестого сезона, в далеком 2011 году. С того момента прошло немало уже времени, и актеры сильно выросли.

Конкретно на этих кадрах показали Анну Кошмал, которая сыграла Женю Ковалеву, а также Марину Сердешнюк, что сыграла её лучшую подругу Катю.

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В перерывах между сьемками они признались, что невероятно подружились на сьемочной площадке, и отлично проводят время вместе.

«Мы в принципе дружим. Нам очень нравится вместе сниматься, мы команда» — говорят девушки. Далее идет нарезка из самых милых моментов сериала.

Этот эпизод снимался практически десять лет назад, и продолжилась ли их дружба уже после окончания сериала — неизвестно, так как появлялись вместе под прицелом камер они крайне редко.

В комментариях пользователи начали писать, что они об этом думают:

«Сериал детства 🥰🥺»;

«Марина сказала что они не общаются🥺🥺»;

«Жаль, в жизни не общаются 💔».

Скриншот комментариев, фото: TikTok

Скриншот комментариев, фото: TikTok

Напомним, что финальный сезон сериала вышел на экраны в конце 2021 года, и это было настоящим подарком для поклонников перед Новым годом, ведь его пришлось ждать около десяти лет по определенным причинам.

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