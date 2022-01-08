Анна Кошмал призналась, без кого не стала бы той самой Женькой

Не так давно закончился финальный, седьмой сезон сериала «Сваты». Закончилась история, длиною практически в 15 лет, актеры стали одним целым, и дружат даже в жизни.

В сети появился ролик из фильма, в котором показали бэкстейдж сьемок шестого сезона, в далеком 2011 году. С того момента прошло немало уже времени, и актеры сильно выросли.

Конкретно на этих кадрах показали Анну Кошмал, которая сыграла Женю Ковалеву, а также Марину Сердешнюк, что сыграла её лучшую подругу Катю.