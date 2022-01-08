Наоми Кэмпбелл отправилась в Катар осваивать йогу

Модель продемонстрировала свою любовь к йоге, продемонстрировав потрясающие навыки стоять на голове вместе со своим инструктором.

Наоми Кэмпбелл рассказала фанатам о своих занятиях йогой в посте в Instagram во вторник, 4 января. 51-летняя модель выполнила стойки на голове и множество других поз, а также поделилась селфи со своим инструктором Вишну Свасти, когда она некоторое время жила в Дохе, Катар. Наоми выглядела очень гибкой и мирной, в то время как она мастерски выполняла некоторые из поз йоги.





На всех фотографиях Наоми была одета в полностью черный наряд, как и позировала на коврике для йоги. Ее инструктор был одет во все белое, когда он тренировал ее по движениям. Она также поделилась фотографией своего друга, 24-летней модели Элтона Мэйсона, который сам исполняет позу. В подписи она написала, что проводила время, чтобы расслабиться, пока находилась в Катаре.

«Не торопясь, чтобы дзен», — написала она в подписи.

Приятно, что Наоми рассказала фанатам, как она занимается йогой в рамках своего фитнеса. Она довольно открыто рассказывала своим подписчикам о различных аспектах своего здоровья и благополучия. Еще в сентябре она зашла в свой инстаграмм, чтобы рассказать о том, как оздоровительный отдых помог ей перезагрузиться.

«Я отчаянно нуждалась в свободном размеренном времени, чтобы позаботиться о себе, они говорят, что желудок — это второй мозг, и мне нужно было разогнать метаболизм», — написала она в подписи к красивой фотографии в купальнике.

«Этот тип жизненного урока бесценен и полностью изменит ваше мировоззрение и подход к тому, как мы питаем и воспитываем наше внутреннее «я»».

Насыщенный приятными событиями для Наоми Кэмпбелл прошедший 2021 год

Йога, безусловно, отличный способ расслабиться, и это был очень напряженный год для Наоми. Помимо красоты и работы в модельном бизнесе, Наоми также стала мамой в первый раз, в мае 2021 года:

«Такая огромная честь иметь эту нежную душу в моей жизни. Нет слов, чтобы описать пожизненную связь, которую я теперь имею с моим ангелом. Нет большей любви в моей жизни», — писала она тогда. Став мамой, она демонстрировала поклонникам очаровательные модные наряды, в которые она одевала свою дочь.

Starslife