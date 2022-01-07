В украинских кинотеатрах стартовала романтическая комедия «Любовь как бестселлер»

В украинских кинотеатрах покажут романтическую комедию «Любовь как бестселлер» от режиссера Анналин Каль-и-Майор с Сэмом Клафлином в главной роли. Фильм в отечественном прокате стартовал 6 января.

Кинолента рассказывает о немного олдскульном молодом британском писателе Генри Копере, который терпит полное поражение со своим первым романом.





Сюжет

Молодой британский писатель Генри опубликовал свой первый любовный роман, к сожалению, ставший полным провалом. Но неожиданно его книга становится настоящим бестселлером в Мексике и Генри отправляют в тур в Латинскую Америку, где его уже ждет толпа фанаток.

Сбитому с толку от такой новости Генри быстро организуют страницы в соцсетях и готовят покорять испаноязычный рынок во всеоружии. Но больше всего Генри удивляет то, что он здесь приобрел неожиданный статус секс-символа. Оказывается, что с его очень пуританским романом случился скандальный случай «трудностей перевода» и виной тому – красавица-переводчица Мария Родригез, с которой Генри вынужден путешествовать по всей Мексике. Еще и в компании ее сына-подростка, профессора-папы и эксцентричного местного издателя, заинтересованного только в продажах.

Актеры

Роль Генри сыграл британец Сэм Клафли, звезда лент «С любовью, Рози», «До встречи с тобой» и «В плену стихии», а также франшизы «Голодные игры» и шоу «Острые козырьки». Роль очаровательной Марии Родригез досталась испанской актрисе Веронике Эчега. Она уже получила творческое признание в родной стране (а вместе с этим три номинации на премию «Гойя»), а в англоязычном кино засветилась в шоу «Фортитьюд» и «Траст».

Где снимали

Романтическую комедию «Любовь как бестселлер» снимали в Лондоне, Британии, а также в Мексике – от современных мегаполисов до древних пирамид.

kinoafisha.ua