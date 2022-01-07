Бойцы LFC снялись в эротичной фотосессии — фото

Бойцы промоушена смешанных единоборств Lingerie Fighting Championships (LFC) снялись в эротичной фотосессии.
Об этом сообщает The Sun.
Девушки позировали перед камерой в эффектных позах для календаря на 2022 год. На фото сексапильные спортсменки появлялись как в нижнем белье, так и в некоторых случаях без него.
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Отметим, что LFC — единственный исключительно женский промоушен в смешанных единоборствах, в котором бойцы выходят в октагон на бои в пикантном нижнем белье.
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