Названы пять признаков опасных родинок, которые могут привести к раку

Врач-педиатр и ведущий передачи «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус рассказал о пяти опасных для здоровья признаках родинок, которые могут трансформироваться в раковую опухоль.
Специалист объяснил, что родинка представляет собой скопление меланоцитов — клеток, которые вырабатывают пигмент. Если с этими клетками происходят какие-либо проблемы, они могут мутировать и образовать опухоли, которые дают метастазы.
Первый признак нездоровой родинки, который должен вызвать подозрения — ее асимметричность, так как обычные и неопасные родинки симметричны.
Ко второму признаку врач отнес неровные края. Если здоровая родинка имеет ровные границы, то у опасной они могут напоминать фьорды.
Стоит обратить внимание и на цвет родинки, который должен равномерным, а не разноцветным. Кроме того, родинка не должна быть слишком большой: ее длина или ширина не должна быть больше одного сантиметра.
«Наконец, пятый признак — это динамика. Если размер даже маленькой родинки со временем увеличивается, лучше пройти обследование», — сказал специалист.
Продеус добавил, что если у человека наблюдается хоть один из вышеуказанных признаков — лучше обратиться к дерматологу и пройти обследование. Его проводят с помощью специального устройства — дерматоскопа.
Если подозрения специалиста подтвердятся, назначается более точное исследование — биопсия.
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