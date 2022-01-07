Названы пять признаков опасных родинок, которые могут привести к раку

Врач-педиатр и ведущий передачи «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус рассказал о пяти опасных для здоровья признаках родинок, которые могут трансформироваться в раковую опухоль.

Специалист объяснил, что родинка представляет собой скопление меланоцитов — клеток, которые вырабатывают пигмент. Если с этими клетками происходят какие-либо проблемы, они могут мутировать и образовать опухоли, которые дают метастазы.

Первый признак нездоровой родинки, который должен вызвать подозрения — ее асимметричность, так как обычные и неопасные родинки симметричны.

Ко второму признаку врач отнес неровные края. Если здоровая родинка имеет ровные границы, то у опасной они могут напоминать фьорды.

Стоит обратить внимание и на цвет родинки, который должен равномерным, а не разноцветным. Кроме того, родинка не должна быть слишком большой: ее длина или ширина не должна быть больше одного сантиметра.

«Наконец, пятый признак — это динамика. Если размер даже маленькой родинки со временем увеличивается, лучше пройти обследование», — сказал специалист.

Продеус добавил, что если у человека наблюдается хоть один из вышеуказанных признаков — лучше обратиться к дерматологу и пройти обследование. Его проводят с помощью специального устройства — дерматоскопа.

Если подозрения специалиста подтвердятся, назначается более точное исследование — биопсия.

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