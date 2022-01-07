Гороскоп на сегодня 8 января — прогноз Павла Глобы для всех знаков Зодиака

В субботу, 8 января, Раков ждет неожиданное известие, а Водолеи будут удивлять сослуживцев.

Об этом пишет Slovofraza.

Овен

Суббота принесет спокойствие и гармонию. Можно уделить внимание укреплению отношений с людьми, которые отдалились, или умственному труду.

Телец

Не следует принимать важные решения и подписывать документы. Лучше займитесь творчеством.

Близнецы

Обдумывая серьезное решение, держите эмоции в узде и продумайте все ходы.

Рак

Астрологи обещают внезапное известие, которое может изменить ход вашей жизни.

Лев

Начальство оценит вашу активность и старания. Во второй половине дня произойдут интересные знакомства.

Дева

День принесет серьезные перемены в личной жизни. Ваша решительность будет залогом исполнения желаний.

Весы

Положительный результат увенчает любые начинания. Важно делать все на свое усмотрение, без оглядки на чужое мнение.

Скорпион

Как ни странно, но Скорпионы сегодня будут чрезвычайно ответственными. Хорошо поработав, вечером можно заняться тем, что приносит удовольствие.

Стрелец

Стрельцы сегодня не смогут выполнить все, что было запланировано. Придется разбить задачу на части и выполнять в течение нескольких дней.

Козерог

Интуиция подскажет, как поступить в ситуации, которая сложится.

Водолей

Суббота будет просто нереально продуктивной – вы сможете удивить коллег. Вечером Водолеев ждет приятный отдых.

Рыбы

Рыбы поразят всех своим интеллектом, с блеском выполнив поставленные задачи.

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