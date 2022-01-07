В США дикий лось решил составить компанию женщине в ванной ( ВИДЕО)

Жительница Аляски Кристина Смит была в ванной, когда в помещение ворвался лось.

Об этом сообщает Daily Mail.

Зверь проходил мимо и, видимо, решил проверить, что происходит в доме.

Как рассказала американка, лось просунул морду в окно, но это было так неожиданно, что Кристина испугалась.

Животное с любопытством начало осматриваться по сторонам, пока Смит снимала происходящее на телефон.

“Мне нравится уединение в своей ванной, но этому дерзкому лосю все равно”, – пошутила Кристина.

Впрочем, женщине не привыкать сталкиваться с дикими животными. По ее словам, рядом с их домом густой лес, откуда иногда выходят звери. Первое время американку беспокоило такое соседство, но она уже привыкла.

Что касается лося, то Кристина больше его не видела. Попозировав на камеру, он убежал в неизвестном направлении.