Смертельное ДТП в Коломые — погиб 5 месячный ребенок

В пятницу, 7 января под Ивано-Франковском произошло ДТП, в результате которого погиб маленький ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Трагедия случилась в Коломые на автодороге Н-10. Сообщение о ДТП поступило на пульт «горячей линии» «101» в 18:55.

По прибытии к месту происшествия было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей в результате чего погиб 5-месячный ребенок.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Спасатели оказали первую помощь выжившим в ДТП — сейчас пострадавшие находятся в больнице. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняют полицейские.

Ранее, 7 января, в селе Соколовка Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль упал на крышу жилого дома, никто не пострадал.

До этого «Апостроф» писал, что 7 января в Днепровском районе Киева автомобиль такси снес забор и загорелся после ДТП. Пассажиров спасли очевидцы.

Также мы сообщали, что в Киевской области женщина за рулем догнала автомобиль полицейского и протаранила его.