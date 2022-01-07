Кому повезет с финансами в 2022 году — Овны, Близнецы, Скорпионы и Водолеи

Астрологи назвали четыре знака зодиакального круга, на которых в 2022 году прольется денежный водопад. Смогут разбогатеть Овны, Близнецы, Скорпионы и Водолеи.

Об этом пишет “Стерлеград”.

Овен

Год Тигра принесет рожденным под этим созвездием тектонические перемены. Уже к марту необходимо сформулировать цели, а затем отправляться их достигать. Овны смогут успешно рискнуть и испытать себя в новых делах. Но ничего не дается просто так – осенью придется усиленно работать.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака примут вызов судьбы и легко пройдут все ее квесты. Они наладят отношения с близкими и сменят работу на более высокооплачиваемую. Придется хорошо потрудиться, но прибыли они получат гораздо больше. Особенно повезет фрилансерам.

Скорпион

По словам астрологов, деньги могут падать на Скорпионов буквально с потолка. В 2022 году, вероятно, удастся превратить любимое увлечение в источник дохода. Будет много работы, но и сил вполне достаточно. Денег будет так много, что Скорпионы смогут наконец сделать накопления.

Водолей

Представители этого знака Зодиака проявят свои лучшие качества: упорство, терпение и неторопливость. Именно это поможет Водолеям решить все свои проблемы в первом полугодии и заложить фундамент на будущее. Звезды сулят повышение уровня оплаты труда.

Ранее мы назвали три знака Зодиака, которые могут потерять свою половинку в 2022 году.