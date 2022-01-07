Наталья Могилевская с кукольным лицом захотела извинений на Рождество

Наталья Могилевская довольно часто выкладывает различные фотографии и видео в интернете. Совсем недавно, перед Рождеством, она оказалась в одном лишь халатике, чутка оголив ногу и рассказывая украинцам об оливье около огромного букета с белыми розами.
Исполнительница тогда интересовалась, съели ли ее фанаты все то, что было наготовлено. А сейчас она решила поздравить украинцев с Рождеством, около новогодней елки. Видео было опубликовано на странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 1,3 миллиона человек.