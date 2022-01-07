Наталья Могилевская с кукольным лицом захотела извинений на Рождество

Фото со страницы Натальи Могилевской

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«С Рождеством Христовым! Любви, тепла и вдохновения!❤️», «Горжусь вашим творчеством, вашим голосом и содержанием песен», «И Вас с Рождеством Христовым. — Я не знаю, — сказал он, — но я не знаю, что с тобой делать», «Очень красиво на украинском языке», — пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Кузьма тонул в ее глазах: появились архивные кадры Скрябина с Могилевской задолго до его гибели

Как сообщал «Знай.uа», Ирина Билык и Наталья Могилевская собрались, чтобы попрощаться со старым годом и вызвали восторг у Леси Никитюк: «Две легенды»

Знай.uа писал, Наталья Могилевская заинтриговала украинцев тем, что будет делать перед Новым годом: «Для арабских шейхов»

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