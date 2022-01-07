Наталья Могилевская с кукольным лицом захотела извинений на Рождество

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Наталья Могилевская довольно часто выкладывает различные фотографии и видео в интернете. Совсем недавно, перед Рождеством, она оказалась в одном лишь халатике, чутка оголив ногу и рассказывая украинцам об оливье около огромного букета с белыми розами.

Исполнительница тогда интересовалась, съели ли ее фанаты все то, что было наготовлено. А сейчас она решила поздравить украинцев с Рождеством, около новогодней елки. Видео было опубликовано на странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 1,3 миллиона человек.

Наталья Могилевская и Ирина Билык. Фото: Главком

Наталья Могилевская и Ирина Билык. Фото: Главком

Наталья Могилевская и Ирина Билык. Фото: Главком

«С Рождеством Христовым! Пусть Бог дарит нам любовь, тепло, уют в наших домах. Прощение за все, что мы делали и делаем не так и поможет нам благодарность, уважение друг к другу и безусловная любовь. Любви нас всем! С Рождеством Христовым✨», — пишет Наталья Могилевская в публикации.

Фото со страницы Натальи Могилевской

Фото со страницы Натальи Могилевской

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«С Рождеством Христовым! Любви, тепла и вдохновения!❤️», «Горжусь вашим творчеством, вашим голосом и содержанием песен», «И Вас с Рождеством Христовым. — Я не знаю, — сказал он, — но я не знаю, что с тобой делать», «Очень красиво на украинском языке», — пишут пользователи в комментариях.

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