Volvo предложит автопилот Ride Pilot по подписке — услуга дебютирует в Калифорнии

Выходящий на рынок в этом году электрический кроссовер Volvo XC90 будет оснащаться лидаром даже в базовой комплектации, но выгоду от его использования в полной мере получат только клиенты, готовые оплачивать доступ к системе автопилота на ежемесячной основе. На инфраструктурном уровне система Ride Pilot впервые начнёт работать в Калифорнии, как заявили представители Volvo Cars.





Источник: avtodream.org

На выставке CES 2022 о своих разработках шведский автопроизводитель рассказывал совместно с Luminar Technologies — компанией, поставляющей оптические радары (лидары).

Системой Ride Pilot, позволяющей кроссоверам Volvo XC90 во многих ситуациях обходиться без вмешательства водителя, будут оснащаться все продаваемые машины этой модели, но доступ к её возможностям получат только оплатившие подписку клиенты.

Первой территорией, на которой Volvo намеревается активировать Ride Pilot, станет штат Калифорния, хотя точные сроки для реализации намеченного шага компания пока не называет.

Сперва, как поясняют представители марки, необходимо будет продать на территории штата достаточно оснащённых системой Ride Pilot машин, чтобы они в теневом режиме собрали информацию, которую в дальнейшем можно будет использовать для передвижения в автоматическом режиме.

На американском рынке новый Volvo XC90 в электрическом исполнении появится не ранее следующего года. Система Ride Pilot не будет активирована на клиентских машинах до тех пор, пока не будет удовлетворять всем требованиям местных регуляторов и не получит все необходимые сертификаты.

Испытания предсерийной версии машин начнутся в Калифорнии в этом году. Сколько будет стоить подписка на Ride Pilot, представители компании не уточняют.

Помимо лидара Luminar, кроссовер Volvo XC90 будет оснащаться пятью радарами, восемью камерами и шестнадцатью ультразвуковыми датчиками. Управляющее программное обеспечение разрабатывает шведская компания Zensact.