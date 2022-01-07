Раскрыта опасность популярного обезболивающего

Аспирин – одно из самых популярных обезболивающих средств, которое продается без рецепта врача. Несмотря на его широкое использование, употребление лекарства может иметь негативные последствия для здоровья. Эксперты рассказали, кому следует принимать аспирин с осторожностью.

Может вызвать кровотечение

Целевая группа по профилактическим услугам США (USPTF) разработала рекомендацию, по которой врачам больше не следует назначать аспирин ежедневно в низких дозах для предотвращения первого сердечного приступа или инсульта. Согласно одному из исследований, ежедневный прием аспирина увеличивает вероятность серьезных кровотечений, в том числе в желудке, кишечнике и мозге.

Проблемы с желудком

Аспирин может раздражать слизистую оболочку желудка, вызывая болевые ощущения, язвы и кровотечения, особенно если принимать препарат в минимальных дозах в течение нескольких лет, предупредили в NHS.

Не поможет предотвратить рак

В 2016 году USPTF рекомендовала людям каждый день принимать аспирин в низких дозах для снижения риска развития колоректального рака, однако теперь специалисты решили изменить эту рекомендацию из-за исследования, которое показало, что употребление аспирина связано с высокой вероятностью смертности от колоректального рака приблизительно через 5 лет.

В сочетании с некоторыми лекарствами

По данным Гарвардской медицинской школы, прием аспирина с антикоагулянтами (разжижителями крови) увеличивает риск серьезного кровотечения.

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