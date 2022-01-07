В Украину вернутся снегопады: названа дата

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, осадки вернутся в воскресенье, а сегодня, на Рождество, ожидается ясная погода с температурой около нуля.
Ветер умеренный, 5-10 метров в секунду. На севере, западе, в центре температура от -1º до +2º градусов, на юге и востоке +1…+4º, в Крыму до +6º.
Фото: meteo.gov.ua
8 января ночью станет заметно холоднее: синоптики прогнозируют -7…-10º по стране, на юге и Закарпатье -2…-6º. Днем -1…-3º, в южных областях около нуля. В некоторых западных областях вероятен небольшой снег.
В воскресенье, 9 января снег, мокрый снег вероятны на значительной части страны (кроме запада, юго-востока). Температура воздуха немного повысится.
Фото: meteo.gov.ua
Фото: meteo.gov.ua
Как сообщалось, посреди зимы в Закарпатье из-за сильных дождей в воде оказались дома и дороги. Также произошли оползни и затоплены сотни гектаров сельхозугодий.
Напомним, ранее на Закарпатье спасатели вытащили из реки Рика автомобиль Audi 100, попавший в водный плен в результате подъема уровня воды.
Накануне спасатели предупреждали украинцев о подъеме уровня воды в реках.