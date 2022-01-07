Самые дешевые японские кроссоверы из Японии — Сузуки, Ниссан и Тойота

Автоэксперты назвали самые дешевые японские внедорожники и кроссоверы. В рейтинг вошли модели Suzuki, Nissan, Toyota, Mazda, Honda и Subaru.

Об этом пишет What Car?

Suzuki Ignis

Цена по прейскуранту 14 749 фунтов стерлингов (550 954 грн.)

Несмотря на свой небольшой размер, машина относительно просторна и продается с большим количеством оборудования в придачу. Однако ее езда может быть дерганой, а рулевое управление неуверенным.

Nissan Juke

Цена по прейскуранту 19 200 фунтов стерлингов (717 222 грн.)

Модель может похвастаться умным интерьером, высоким рейтингом безопасности и широкой комплектацией. В то же время автоэксперты отметили прерывистую езду и не слишком хорошую информационно-развлекательную систему.

Toyota Yaris Cross

Цена по прейскуранту 22 515 фунтов стерлингов (841 055 грн.)

Самый маленький внедорожник Toyota имеет веские аргументы против многих своих конкурентов, особенно если вашими главными приоритетами являются низкие эксплуатационные расходы и надежность.

Mazda CX-30

Цена по прейскуранту 23 745 фунтов стерлингов (887 002 грн.)

Фантастическое качество салона и тихие крейсерские манеры — два плюса CX-30, но теснота задних сидений, маленький багажник и двигатель, который требует тщательного ухода для хорошей работы, являются ощутимыми минусами.

Honda HR-V

Цена по прейскуранту 27 960 фунтов стерлингов (1 044 455 грн.)

Новая Honda HR-V — это универсальный, эффективный внедорожник с элегантным салоном и умно складывающимися задними сиденьями. Тем не менее это более дорогая часть класса, и за те же деньги можно найти более практичный автомобиль.

Subaru XV

Цена по прейскуранту 28 360 фунтов стерлингов (1 059 397 грн.)

Если вам регулярно приходится ездить по бездорожью, эта модель станет лучшим выбором. В другом случае покупка и эксплуатация машины может оказаться не слишком выгодной.

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