Девушке закрыть продажу собственных природных газов в банке из-за состояния здоровья

Американка, которая занималась необычным бизнесом и зарабатывала на своих кишечных газах, сейчас имеет немалые проблемы со здоровьем.

Стефани Матто известна как участница американского реалити-шоу «Виза невесты, Виза жениха». Но, это не единственное, чем успела прославиться девушка на весь мир. Популярность симпатичной блондинке принес ее необычный бизнес.

Матто начала продавать природные газы в середине минувшего года. Девушка специально выпускала газы в небольшие стеклянные баночки, плотно их запечатывала и отправляла своим поклонникам. Звезда реалити-шоу выставила внушительную цену за банку в размере примерно тысячи долларов.

«Люди осуждают меня за то, что я продала мои пуки в банке. Они не знают, что я заработала более 100 тысяч и владею красивым домом и множеством автомобилей», — как-то сказала Стефани в видео TikTok.