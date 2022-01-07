Девушке закрыть продажу собственных природных газов в банке из-за состояния здоровья

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Американка, которая занималась необычным бизнесом и зарабатывала на своих кишечных газах, сейчас имеет немалые проблемы со здоровьем.

Стефани Матто известна как участница американского реалити-шоу «Виза невесты, Виза жениха». Но, это не единственное, чем успела прославиться девушка на весь мир. Популярность симпатичной блондинке принес ее необычный бизнес.

Матто начала продавать природные газы в середине минувшего года. Девушка специально выпускала газы в небольшие стеклянные баночки, плотно их запечатывала и отправляла своим поклонникам. Звезда реалити-шоу выставила внушительную цену за банку в размере примерно тысячи долларов.

«Люди осуждают меня за то, что я продала мои пуки в банке. Они не знают, что я заработала более 100 тысяч и владею красивым домом и множеством автомобилей», — как-то сказала Стефани в видео TikTok.

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Недавно прибыльное дело Стефани пришлось закрыть из-за ее состояния здоровья. Она была госпитализирована из-за негативных последствий заработка. По ее словам, для новой партии товара она выпила три протеиновых коктейля и съела большую банку бобов, после чего почувствовала себя плохо.

«Изначально мне показалось, что у меня сердечный приступ. Я съела много бобов и почувствовала, что желудок начал давить на грудь. Медикам я решила не рассказывать, чем занимаюсь, но описала свою диету. Они посоветовали отказаться от массы продуктов», — рассказала Матто.

Напомним, «Аромат и стойкость»: девушка зарабатывает 1.2 миллиона гривен в неделю, продавая свои газы в банках

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