Будет много крови. Пресса о протестах в Казахстане

В Казахстане отключен интернет, не работают банки и уже дестяки погибших — за протестами внимательно следит весь мир.

Казахстан в топе мировых новостей. Наблюдатели сходятся в том, что массовые протесты, поводом для которых послужил рост цен на газ, на самом деле вызваны более глубокими причинами — широким недовольством властью, коррупцией, непотизмом и авторитарной политической системой, не оставившей людям возможностей высказать свое несогласие каким-либо законным путем.





Корреспондент.net собрал публикации западной прессы о событиях в Казахстане.

Прощай, дед!

Гнев протестующих в Казахстане во многом направлен против Нурсултана Назарбаева, сосредоточившего в своих руках за долгие годы правления огромную власть, отмечает Guardian.

«Назарбаев и его семья монополизировали все сектора — от банков до дорог и газа. Эти протесты — против коррупции», — цитирует Guardian участницу протестов Зауреш Шекенову, 55-летнюю жительницу Жанаозена, города в Мангистауской области Казахстана, где начались все эти волнения.

«Все началось с роста цен на газ, но настоящая причина протестов — плохие условия жизни людей, высокие цены, безработица, коррупция»,- утверждает она.

«Власти пробуют всё возможное, чтобы успокоить ситуацию — и обещаниями, и угрозами, но пока это не работает, — говорит алматинский политолог Досым Сатпаев. — Будет имитация диалога, но в основном режим ответит силой, потому что у них нет других инструментов».

Сигнал для Кремля

Для Кремля, пишет американская New York Times, эти события представляют собой еще один потенциальный вызов автократии в соседней стране. Это уже третье после Украины и Беларуси восстание против авторитаризма в стране, имеющей союзнические отношения с Россией.

Хаос здесь угрожает подорвать влияние Москвы в регионе в то время, когда Россия пытается утвердить свою экономическую и геополитическую мощь в тех же Беларуси и Украине.

Другие страны бывшего СССР тоже внимательно следят за развитием событий, способных активизировать силы оппозиции в других местах.

Протесты в Казахстане — это предупредительный сигнал для Кремля, считает российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, характеризующий власти этой страны как «уменьшенную копию российских».

«Нет сомнения, что Кремль не хотел бы видеть пример того, как такой режим начинает говорить с оппозицией и уступать ее требованиям», — подчеркивает Дубнов.

Игра в долгую

Протесты в Казахстане, скорее всего, продлятся еще долгое время, сказала немецкой телекомпании Tagesschau Эрика Марат — адъюнкт-профессор региональных и аналитических исследований в Национальном университете обороны в Вашингтоне. Она исследует проблемы насилия, мобилизации и безопасности в Центральной Азии и на постсоветском пространстве.

Протесты начались мирно, протестующие ни на кого не нападали, утверждает Эрика Марат, но власти спровоцировали эскалацию. К сожалению, мы видим это опять и опять на постсоветском пространстве и в других частях мира: автократы думают, что они могут запугать демонстрантов водяными пушками, слезоточивым газом и количеством ОМОна.

На самом деле это хорошо известно исследователям конфликтов: применение силы государством в такой ситуации ведет только к эскалации и росту числа протестов. То же самое произошло в Казахстане: демонстрантов пытались подавить силой, в результате ситуация вышла из-под контроля, и люди уже начали применять насилие против власти.

Роль США

События в Казахстане имеют значение и для США, пишет New York Times, так как это важная страна для американских энергетических интересов. Компании Exxon Mobil и Chevron вложили десятки миллиардов долларов в месторождения на западе Казахстана — как раз там, где начались протесты.

Правительство Казахстана, поддерживая тесные отношения с Москвой, культивировало такие же тесные отношения с Вашингтоном, видя в американских инвестициях противовес российскому влиянию.

В свою очередь, американское правительство, отмечает газета, уже давно намного менее критично относится к постсоветскому авторитаризму в Казахстане, чем в России или Беларуси.

korrespondent.net