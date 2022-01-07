Как быстро кошка забывает людей: уехали на дачу на неделю, а кот делает вид, что впервые нас видит

0

Коты — это животные, котрые отличаются очень сложным характером. Они тщательно выбирают свое окружение и не каждого «запишут» в свои друзья.

А что, если вы уже подружились с пушистиком (своим новым любимцем или мурчиком у бабушки в деревне), какова вероятность того, что он вас забудет, если долго не будет видеть?

Кот Степан, фото из instagram

Кот Степан, фото из instagram

Обычно мифы о забывчивости кошек создают люди в жизни которых кошка — всего лишь милый питомец, — «Уехали на дачу всего на неделю, а кот, оставленный соседям, теперь делает вид, что впервые нас видит!»

И это действительно так. Дело в том, что усатые обладают очень избирательной памятью: если кошка каждый раз привыкает к вам, как к новому знакомому, то это значит одно, — человек не был так уж для нее важен. Да, это неприятно, но некоторым людям приходится признавать, что хвост отводил им не слишком большое место в своей жизни.

_

Домашние котики, фото: Знай.ua

Домашние котики, фото: Знай.ua

Но, уж если хвост признал вас своей семьей — это уже навсегда! Вопрос в том, кого кошка признает своей семьей. Например, животное никогда не будет доверять человеку, причинившему боль, не станет есть пищу, которая однажды обожгла, и не вернётся в дом, где ему было плохо.

Но помните, если кошка действительно признала вас своим человеком, а потом оказалась на улице, то она будет всю жизнь вас искать. Всю жизнь, даже если это вы ее предали.

Напомним, кошки оккупировали спутниковые тарелки Starlink Илона Маска из-за тепла: интернет больше не раздают.

Ранее мы сообщали о том, как водопроводная вода ухудшает здоровье котиков из-за инстинктов.

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!


_