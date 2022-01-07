Как быстро кошка забывает людей: уехали на дачу на неделю, а кот делает вид, что впервые нас видит

Домашние котики, фото: Знай.ua

Но, уж если хвост признал вас своей семьей — это уже навсегда! Вопрос в том, кого кошка признает своей семьей. Например, животное никогда не будет доверять человеку, причинившему боль, не станет есть пищу, которая однажды обожгла, и не вернётся в дом, где ему было плохо.

Но помните, если кошка действительно признала вас своим человеком, а потом оказалась на улице, то она будет всю жизнь вас искать. Всю жизнь, даже если это вы ее предали.

Напомним, кошки оккупировали спутниковые тарелки Starlink Илона Маска из-за тепла: интернет больше не раздают.

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