Собаки подружились с утятами (ФОТО)

Собаки Пиклет и Патти Кейкс (Pikelet and Patty Cakes), живущие в Сиднее (Австралия) и взятые из приюта их нынешними хозяевами, неожиданно для всех проявили трогательную заботу о двух маленьких утятах.
Утята, которым дали клички Пингвин и Попинджей, были взяты на время из общества спасения животных Wollongong Animal Rescue Network. Но собаки стали проявлять к ним такие дружеские чувства, что утят было принято оставить насовсем.
Собаки не играют с утятами (из-за большой разницы в размерах они могли бы легко поранить их), но будто взяли их под опеку и защищают от опасностей.
Утята комфортно себя чувствуют рядом с собаками, а собаки позволяют утятам лазать по ним и сидеть сверху, не проявляя к малышам никакой агрессии.
2.
Большую часть времени утята проводят в ванной, которую покрыли газетами, а собаки сидят рядом и наблюдают за ними.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zefirka