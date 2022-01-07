Собаки подружились с утятами (ФОТО)

Собаки Пиклет и Патти Кейкс (Pikelet and Patty Cakes), живущие в Сиднее (Австралия) и взятые из приюта их нынешними хозяевами, неожиданно для всех проявили трогательную заботу о двух маленьких утятах.



Утята, которым дали клички Пингвин и Попинджей, были взяты на время из общества спасения животных Wollongong Animal Rescue Network. Но собаки стали проявлять к ним такие дружеские чувства, что утят было принято оставить насовсем.

Собаки не играют с утятами (из-за большой разницы в размерах они могли бы легко поранить их), но будто взяли их под опеку и защищают от опасностей.

Утята комфортно себя чувствуют рядом с собаками, а собаки позволяют утятам лазать по ним и сидеть сверху, не проявляя к малышам никакой агрессии.

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Большую часть времени утята проводят в ванной, которую покрыли газетами, а собаки сидят рядом и наблюдают за ними.



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