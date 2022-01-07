LAURA MARTI представила песню «Незалежна» для нацотбор на Евровидение-2022

Лаура Марти – этническая армянка, которая родилась в Украине. Девушка не перестает выражать огромную любовь к украинскому краю. Сделала это и в песне, с которой приняла участие в Национальном отборе на Евровидение-2022, финал которого состоится в феврале.





«Незалежна»: что известно о песне LAURA MARTI

Лаура является ребенком из семьи беженцев. С помощью творчества она признается в любви всему миру, настраивает его на счастливую жизнь. В новой песне певицы есть безудержная энергия, скрытая в каждом из нас, осознание своей красоты, глубины, силы, стремление к воплощению мечтаний, ощущение собственной свободы.

Я воплотила идею в образе девушки по имени Украина. Она родилась свободной, вобрала в себя все богатства родного края и ярко росла из древнейшей истины бытия,

– сказала Лаура.

«Она как красная калина, несущая в себе красоту, радость, счастье и любовь. Вместе с тем она – словно лесная мавка из другого измерения, полная могущества духа, жажды познания и творческой свободы. Искренняя, сильная, смелая, независимая, настоящая, зрелая, уверенная, несокрушимая и в то же время хрупкая, ласковая, а еще страстная, безудержная, она всегда верит в лучшее, ведь всеми силами стремится к этому и знает, что только так и должно быть. Я хотела написать ритмичную, современную песню с элементами этники, наполненную мощной силы и глубоких смыслов, где каждый увидит себя», – добавила LAURA MARTI.

LAURA MARTI – «Незалежна»: слушайте песню онлайн

Что известно о LAURA MARTI

Украинская джазовая, этно– и поп-певица с армянскими корнями и «бразильским» сердцем.

Участница международных фестивалей высшего уровня, участница телепроекта «Голос країни-11».

Лучшая певица года по версии ELLE STYLE AWARDS.

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