Новая встреча Нормандской четверки — Франция стала председателем в ЕС

Очередная встреча в нормандском формате может состояться на протяжении несколько недель. С такой инициативой выступили Германия и Франция.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по результатам встречи с коллегией Европейской комиссии для представления приоритетов Французского председательства ЕС на следующие полгода.

По его словам, необходимость такой встречи назрела давно, она нужна для поиска путей решения ситуации вокруг Украины, что, в свою очередь, важно для европейской безопасности в целом. Макрон подчеркнул, что должно быть предложено общее видение по данному вопросу.

«Мы предложим наш общий взгляд на архитектуру европейской безопасности, и мы уже это делаем в текущей ситуации, например, в случае с Украиной. Это нормандский формат. С канцлером Шольцем (ред. — канцлер ФРГ Олаф Шольц) мы предложили провести еще одну встречу в течение последующих недель… Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях», — подчеркнул он.

Также французский лидер рассказал о приоритетах французского председательства в Совете ЕС. Одним из них станет завершение работы над стратегическим компасом Европейского Союза, который определит вектор развития общих возможностей Европы в области обороны и безопасности.

Макрон отметил, что общая позиция в Европе позволит действовать более скоординировано, а общие подходы в оборонной промышленности, в совместных проектах — будут укреплять стратегическую автономию. Все это в итоге позволит иметь мощную европейскую оборону, большую техническую и технологическую автономию. Что станет абсолютно ключевым направлением, добавил он.

Следует отметить, что в последний раз лидеры нормандской четверки встречались в формате видеоконференции осенью 2020 года.

Как ранее сообщал «Апостроф», Германия и Франция в нормандском формате выполняют роль модераторов и наблюдателей, в то время как Россия является одной из сторон конфликта.