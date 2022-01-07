Джамала призналась, за что на самом деле полюбила своего мужа

Фото со страницы Джамалы

«С Рождеством Вас и вашу семью. Пусть тепло, уют и любовь не покидают ваш дом», «Любовь — основа всего! Мира и счастья, особых благословений!», «Спасибо большое за поздравление🙏. И Вас с праздником❤️», «С Рождеством Христовым!❤️», «Хорошая семья! И любви всей вашей семье! С Рождеством!❤️», — пишут пользователи в комментариях.

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