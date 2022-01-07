Джамала призналась, за что на самом деле полюбила своего мужа
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Джамала — одна из популярнейших исполнительниц в Украине, которая по сей день, после победы на «Евровидение», радует поклонников всевозможными композициями, новыми альбомами и улыбкой.
В этот раз она присоединилась к поздравлениям с Рождеством, желая всем друзьями мира и понимания. Сделала она это на своей странице в социальной сети Instagram, где часто выкладывает различные фотографии и видео и где за ее жизнью следят более 885 тысяч человек.