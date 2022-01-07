Джамала призналась, за что на самом деле полюбила своего мужа

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Джамала — одна из популярнейших исполнительниц в Украине, которая по сей день, после победы на «Евровидение», радует поклонников всевозможными композициями, новыми альбомами и улыбкой.

В этот раз она присоединилась к поздравлениям с Рождеством, желая всем друзьями мира и понимания. Сделала она это на своей странице в социальной сети Instagram, где часто выкладывает различные фотографии и видео и где за ее жизнью следят более 885 тысяч человек.

Джамала, фото: Instagram

Джамала, фото: Instagram

«Мне кажется, меняется время, меняются люди. Но чувства — они те самые! Любовь и доброта были такими же еще до рождения всего. Люблю вас❤️», — пишет артистка в публикации.

Она выставила целых четыре семейных, теплых снимка со своими малышами, с любимым мужем около новогодней елки. На третьем снимке дети показали свою самостоятельность около дерева, рассматривая всевозможные игрушки.

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Фото со страницы Джамалы

Фото со страницы Джамалы

«С Рождеством Вас и вашу семью. Пусть тепло, уют и любовь не покидают ваш дом», «Любовь — основа всего! Мира и счастья, особых благословений!», «Спасибо большое за поздравление🙏. И Вас с праздником❤️», «С Рождеством Христовым!❤️», «Хорошая семья! И любви всей вашей семье! С Рождеством!❤️», — пишут пользователи в комментариях.

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