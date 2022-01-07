Президент Казахстана провел заседание контртеррористического штаба: о чем говорили

Источник: world.segodnya.ua

В 7 часов утра по местному времени Казахстан в резиденции Акорда президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по ситуации в стране.

Детали

На заседании рассмотрены оперативная обстановка в стране, ход антитеррористической операции, ситуация в регионах.





«Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Военные ОДКБ

На заседание сообщили, что в Казахстан начали прибывать подразделения объединенного миротворческого контингента ОДКБ для содействия в наведении порядка. Этот контингент будет на территории страны ограниченный период времени для реализации в основном функций прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов.

Президент Казахстана отдал ряд распоряжений по дальнейшей стабилизации ситуации в стране.

Ситуация

В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за повышения цен на топливо в два раза .

. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство , ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.

, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились. В Алматы вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.

митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Вскоре протестующие начали поджигать полицейские машины , а спецназ пошел в наступление, открыв огонь.

, а спецназ пошел в наступление, открыв огонь. 6 января в Казахстан начали прибывать российские военные в рамках помощи дружественному государству из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

в рамках помощи дружественному государству из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По данным СМИ, Россия отправила в Казахстан на подавление протестов военизированные формирования, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе и при оккупации Крыма.

на подавление протестов военизированные формирования, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе и при оккупации Крыма. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев считает, что в течение 2-3 дней ситуация в стране вернется под контроль властей .

. Власти Казахстана в последний раз предупредили вооруженных протестующих, которые отказываются подчиняться правоохранителям, что по ним будет открыт огонь на поражение.