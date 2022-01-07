Курс биткоина сегодня 7 января 2022 упал до 41 тысячи — названа причина

В четверг, 6 января, стоимость биткоина упала до трехмесячного минимума, достигнув самого низкого уровня с 29 сентября 2021 года.

Об этом сообщает CNBC.

Цена биткойна упала ниже 42 долларов. Валюта достигла самого низкого показателя с конца сентября прошлого года. В то же время Ethereum упал на 9% — до 3 127 долларов (до самого низкого уровня с 30 сентября 2021 года).

Одной из причин падения стоимости биткоина послужили ужесточение денежно-кредитной политики США — это случилось после того, как протоколы декабрьского заседания ФРС США указали на вероятность более раннего и быстрого повышения процентной ставки, чем ожидалось.

Еще одной причиной, которая повлияла на падение биткоина, послужили протесты в Казахстане, в ходе которых власти страны приняли решение ограничить работу интернета. По данным Кембриджского центра альтернативных финансов, на эту центральноазиатскую страну приходится 18% вычислительной мощности сети биткойнов. Многие крипто-майнеры бежали из Китая в соседний Казахстан из-за запрета Пекина на добычу виртуальной валюты.

По некоторым оценкам, отключение Интернета в Казахстане привело к отключению до 15% сети.

Ранее мы сообщали, что в начале декабря 2021 года стоимость биткоина упала до 47,176 тысяч долларов.