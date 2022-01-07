Встреча человека с Богом — митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Рождества Христова

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), в своем поздравлении к верующим.

«Искренне поздравляю вас с великим двунадесятым праздником – Рождеством по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. В этот день более двух тысяч лет назад, ради спасения человека Сам Бог становится человеком. Христос спас нас не только Своим учением, Своими словами, Он, прежде всего, спас нас тем, что соединил в Себе человека с Богом. В воплощении Слова происходит, как говорит об этом преподобный Ефрем Сирин, обмен между Богом и человеком. Бог принимает от нас человеческую природу, а нам дарует свое Божество.

В мире существует множество религий, которые обещают человеку, что он в той или иной степени может приобщиться к Богу, ощутить Его близость и присутствие. Но ни одна религия, кроме христианства, не дает возможности человеку познать Бога, стать причастницей его естества», — подчеркнул митрополит Антоний.

По словам управляющего делами УПЦ, именно на Рождество исчезает пропасть между Богом и человеком.

«Целью пришествия в этот мир Бога Сына была победа над дьяволом, грехом и смертью и результатом такой победы – воссоединение человека с Богом. Именно поэтому, в этот радостный день, когда Господь наш Иисус Христос родился от Пречистой Девы Марии, мы должны помнить, что отныне уже нет той пропасти, которая разделяла человека и Бога. Благодаря Боговоплощению, Бог и человек, по словам преподобного Симеона Нового Богослова, встречаются один на один лицом к лицу», — сказал митрополит Антоний.