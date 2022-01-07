Певица Marietta рассказала о произошедшей в ее семье трагедии

Украинская певица Marietta накануне праздников традиционно подвела итоги ушедшего года.

Однако исполнительница удивила своих фолловеров откровенным щемящим рассказом на контрасте с характерными для нее позитивом и верой в жизнь.





Так, стало известно, что в 2021 году артистка должна была стать мамой. Однако в Рождество, едва почувствовав боль в животе, Marietta вместе с мужем отправилась к врачу, где услышала ужасный вердикт.

«После слов, что развития нет, сердце не стучит, вечер я очень плохо помню. Назвать это шоком сложно, я просто не могу описать свое состояние в тот момент… Больше всего меня поразили слова врачей, что замороженная беременность, выкидыш — это нормально, так может быть и 2, и 3 раза, вы не знали? Нет, мы не знали! Нам никто никогда не говорил, что это может быть нормально, никто не готовил к этому. Никто об этом не говорит, все, кто с таким сталкивался, молчат и держат эту боль в себе!» – поделилась артистка.

Особенно, по признанию певицы, она благодарна своему мужу Александру за поддержку. Пара в отношениях – почти 12 лет.

«Саша – это мой герой, я не думала, что смогу уже увидеть что-то новое за 11 лет отношений, но его поддержка реально держала меня в уме. Наши родители, Сашина сестра и несколько моих друзей были моей опорой. Большинство людей просто молчали и не звонили по телефону, не писали, когда нужно было просто спросить «как вы?», «что-то нужно?», «мы сейчас приедем». Только после операции я смогла успокоиться и наконец поспать», — рассказала Marietta.

Певица подчеркнула, что написала пост на такую личную тему, чтобы люди, сталкивающиеся с подобной проблемой, не думали, что они одни в мире и не боролись с этим самостоятельно. Жизнь продолжается — и все обязательно будет хорошо.

ТСН