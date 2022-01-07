Марез женился на модели — фото

Вингер английского «Манчестер Сити» Рияд Марез тайно женился на своей подруге Тэйлор Уорд.

Об этом сообщает The Sun.

Церемония бракосочетания прошла в мусульманских традициях и была непродолжительной. Источник, близкий к паре, рассказал, что для Рияда и Тэйлор было важно следовать обрядам их религии. На торжество Марез и его избранница заявились в белых нарядах.

Отмечается, что футболист и модель планируют сыграть еще одну свадьбу. Она будет более масштабной и состоится в Великобритании.

Вот кому алжирский вингер ранее сделал предложение и подарил кольцо стоимостью 480 тысяч евро.

Интересно, что для Мареза это второй брак. У него есть двое детей от бывшей жены Риты Джохал.

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