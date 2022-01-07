Платят по 1000 гривен и едут дальше: почему украинские дороги покрываются ямами даже после ремонта — водители нашли ответ

Перегруженные фуры – один из факторов, который влияет на ухудшение качества дорог и способствует их разрушению. Журналисты программы «Гроші» на канале 2+2 выяснили, кто зарабатывает на выдаче разрешений на проезд для грузовиков.
Видео можно просмотреть по ссылке.
Около 125 миллиардов выделило государство для строительства и ремонта украинских автодорог на 2022 год. Однако, водители крупногабаритного транспорта, объезжая весовые комплексы, регулярно перевозят сверхнормативный груз и разрушают дороги страны.
Украинские дороги, фото: скриншот из видео
Государственная служба Украины по безопасности на транспорте была создана, чтобы контролировать поток грузовиков, взвешивать их на весовых комплексах и проверять соблюдение необходимых норм. Тем не менее, между работниками «Укртрансбезопасности» на взвешивающих комплексах и водителями грузовиков годами процветает отлаженная коррупционная схема. В случае выявления перегруза фуры, сотрудник вышеупомянутой службы по протоколу должен выписать штраф, однако вместо взыскания берет взятку. По словам одного из водителей фуры, в Кировоградской и Полтавской областях за перегруз на 10% платят 1000 грн.
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Украинские дороги, фото: скриншот из видео
К слову, проводя ревизию весовых комплексов Киева, журналисты программы «Гроші» не увидели на месте ни одного представителя «Укртрансбезопасности». Глава службы прокомментировал, что для круглосуточного контроля на всех комплексах им не хватает инспекторов.
С октября 2021 года в Украине заработали WiM-комплексы, которые автоматически фиксируют перегруженные фуры. С помощью вмонтированных в дорожное покрытие датчиков, комплекс измеряет вес грузовика во время движения, камера фиксирует скорость и габариты авто, а полученные данные поступают в «Укртрансбезопасность».
Украинские дороги, фото: скриншот из видео
Инновационная система должна была влиять и привлекать к ответственности в случае превышения габаритно-весовых норм владельцев логистических компаний, однако и это нововведение уже обходят. По всей Украине пока что установлено около 50 WiM-комплексов, многие водители знают их месторасположения, а потому без проблем объезжают.
Украинские дороги, фото: скриншот из видео
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