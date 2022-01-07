Платят по 1000 гривен и едут дальше: почему украинские дороги покрываются ямами даже после ремонта — водители нашли ответ

Перегруженные фуры – один из факторов, который влияет на ухудшение качества дорог и способствует их разрушению. Журналисты программы «Гроші» на канале 2+2 выяснили, кто зарабатывает на выдаче разрешений на проезд для грузовиков.

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Около 125 миллиардов выделило государство для строительства и ремонта украинских автодорог на 2022 год. Однако, водители крупногабаритного транспорта, объезжая весовые комплексы, регулярно перевозят сверхнормативный груз и разрушают дороги страны.