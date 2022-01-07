ДТП в Киеве — авто от удара загорелось, а водителя выбросило

В Днепровском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с возгоранием.

Инцидент произошел в ночь на 7 января на улице Алматинской, передает «Киев Оперативный».

По предварительным данным, автомобиль на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в забор, после чего загорелся. Водителя от удара выбросило из автомобиля, он госпитализирован.

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Причины аварии неизвестны.

Напомним, ранее мы писали, на Набережном шоссе в Киеве автомобиль от удара перекинуло на крышу.