Подозрение Порошенко: США указали на избирательность украинского правосудия

Мировая общественность внимательно следит за событиями в Украине, в частности, в отношении политических преследований пятого президента, главы «Европейской солидарности» Петра Порошенко, на имущество которого суд 6 января наложил арест. В частности, на избирательность украинского правосудия указала эксперт аналитического центра «Атлантического совета США» (Atlantic Council) Мелинда Харринг в Twitter.

«Следите за этой историей – украинский суд заморозил имущество Порошенко в рамках обвинения в государственной измене. Порошенко за пределами страны, но его могут арестовать, если он вернется позже. Вот так выглядит выборочное правосудие», – написала Харринг.

Deep irony with Poroshenko treason charges. If he’d actually reformed the courts when he was president, this wouldn’t be happening. https://t.co/TV9pvEEC0s — Melinda Haring (@melindaharing) January 6, 2022

Также она добавила: «Глубокая ирония с обвинениями Порошенко в государственной измене. Если бы он действительно реформировал суды, когда был президентом, этого бы не произошло».

6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева принял решение наложить арест на имущество Петра Порошенко. Кроме имущества политика арестовали активы «Прямого» и «5 канала».

Ранее сообщалось, что генпрокурор не подписала ходатайство об аресте имущества Порошенко. Это сделал ее заместитель.

Напомним, адвокат Порошенко сообщил важную информацию о том, когда суд должен рассмотреть ходатайство об аресте имущества политика. Также Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января.

К слову, бывшие народные депутаты и участники диссидентского движения обратились к президенту Зеленскому с призывом приобщиться к отмене уголовных дел, открытых против Петра Порошенко.

Напомним, ГБР объявило Порошенко подозрение в государственной измене.

Также, Геращенко рассказала, почему Зеленский пошел войной на Порошенко именно сейчас.