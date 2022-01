Подозрение Порошенко: США указали на избирательность украинского правосудия

Мировая общественность внимательно следит за событиями в Украине, в частности, в отношении политических преследований пятого президента, главы «Европейской солидарности» Петра Порошенко, на имущество которого суд 6 января наложил арест. В частности, на избирательность украинского правосудия указала эксперт аналитического центра «Атлантического совета США» (Atlantic Council) Мелинда Харринг в Twitter.

«Следите за этой историей – украинский суд заморозил имущество Порошенко в рамках обвинения в государственной измене. Порошенко за пределами страны, но его могут арестовать, если он вернется позже. Вот так выглядит выборочное правосудие», – написала Харринг.

Deep irony with Poroshenko treason charges. If he’d actually reformed the courts when he was president, this wouldn’t be happening. https://t.co/TV9pvEEC0s

