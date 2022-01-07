Сассуоло Дженоа — команда Шевченко забила красивый гол — видео

«Дженоа», которую возглавляет украинский тренер Андрей Шевченко, отметилась очень красивым голом в выездном матче 20-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

Мяч был забит уже на 7-й минуте поединка. После передачи в исполнении Кейлеба Экубана от правого края штрафной площади хозяев в центр Маттия Дестро нанес классный удар пяткой в дальний угол, открыв тем самым счет во встрече.

Однако одержать победу в игре «Дженоа» не смогла. Во втором тайме «Сассуоло» забил в ответ и установил итоговый счет матча — 1:1.

Видеообзор матча «Сасуоло» — «Дженоа»:

«Дженоа» набрала 12 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» (25 баллов) — 13-й.

Ранее «Апостроф» сообщал, что Шевченко заразился коронавирусом, из-за чего пропустит ближайшие матчи «Дженоа».