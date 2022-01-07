Катя Репяхова после ссоры с Виктором Павликом попросила на Рождество взаимопонимания в семье
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Молодая супруга известного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая 14 июня стала мамой мальчика Михаила, имеет достаточно большую аудиторию поклонников в соцсети Instagram. За 27-летней девушкой следит более 150 тысяч человек.
Супружеская пара, как и другие украинские звезды, поздравила всех своих фанатов с Рождеством. На странице Репяховой появилась серия очаровательных семейных снимком с недавней фотосессии и теплые пожелания мира, любви и взаимопонимания в каждом доме.
«Мира, добра, взаимопонимания в наших домах 🙏🏻 И всем нам мирного неба над головой», — написала Екатерина.