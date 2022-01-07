Катя Репяхова после ссоры с Виктором Павликом попросила на Рождество взаимопонимания в семье

Комментарии — instagram.com/repyahovakate/

А вот Павлик разместил в профиле архивное видео со своего выступления, где он поёт авторскую «Рождественскую» песню.

«Той, хто навчить не робити гріха. Людям на щастя з’явився», — поет артист.

Ранее мы писали о том, что Катя Репяхова после ссоры с Виктором Павликом провела время в Буковеле с близким мужчиной: «Счастлива»

Напомним, что Катя Репяхова честно призналась, комплексует ли из-за своего роста возле невысокого Виктора Павлика: «Чтобы не торчать над гномом»

Как сообщал Знай.ua, Виктор Павлик с сынишкой на руках умилил Катю Репяхову — забыла все свои жалобы на мужа: «Какое счастье»

Также портал Знай.ua писал, что Екатерина Репяхова показала самые трогательные моменты в честь 56-летия Виктора Павлика: «Ты лучший для нас!»

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