Омикрон Украина — что поможет избежать вспышки

Остановить распространение «Омикрона» в Украине могла бы тотальная вакцинация. Бустерная доза вакцины не обезопасит от вспышки, но существенно повысит шансы на отсутствие серьезных побочных эффектов от коронавируса.

Такое мнение высказал врач-иммунолог Борис Донской, пишет «Обозреватель».

Наиболее актуальна бустерная доза для тех, кто находится в группе риска по возрасту, либо по состоянию здоровья.

«Мы не знаем, насколько эффективны две дозы вакцины, но мы знаем, что в определенном проценте они не были эффективными. Поэтому если человек намеренно хочет улучшить свои шансы на отсутствие серьезных побочных эффектов от коронавируса, он имеет право сделать третью дозу«, — отметил Донской.

По его словам, третья доза вакцины нужнее тем, кто получил прививки еще летом. Врач напомнил, что через полгода после массовой вакцинации в странах Евросоюза рекомендовано обновить прививку, поскольку через полгода частота заболеваний среди вакцинированных начинает расти.

Есть смысл сделать бустерную дозу прививки и подросткам, но многие из них еще не получили и вторую дозу.

«Следует ли делать бустерную дозу подросткам? В принципе, если говорить о разрешении на это, в этом есть смысл. Но у нас подростки полгода назад не получали первые дозы. Им в Украине разрешили вакцинироваться всего два месяца назад. Многие еще и вторую дозу не получили«, — отметил Донской.

Как сообщал «Апостроф», ранее в Минздраве пояснили, чем отличается бустерная доза COVID-вакцины от дополнительной.