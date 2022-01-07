Павел Зибров и Александр Пономарев не дали заскучать Ирине Билык на Рождество

Известная украинская певица Ирина Билык любит радовать поклонников свежими публикациями и новостями с личной и творческой жизни в Instagram, где за ней следят более 360 тысяч человек.

Как и многие другие знаменитости, Ирина Билык поздравила свою армию фанатов с радостным и волшебным праздником — Рождеством. И сделать это она решила не одна, к ней также присоединились известные украинские артисты Павел Зибров, Александр Пономарев, Ассия Ахат и даже её новоиспеченный коллега Сергей Мироненко, с которым она недавно выпустила лирическую песню под названием «Отпусти».

Звезды оставили свои теплые пожелания, а сама Ирина Билык упомянула детей — чтобы у каждого они рождались здоровыми и красивыми. Видеоролик получился очень трогательным и милым.