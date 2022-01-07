Павел Зибров и Александр Пономарев не дали заскучать Ирине Билык на Рождество

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Известная украинская певица Ирина Билык любит радовать поклонников свежими публикациями и новостями с личной и творческой жизни в Instagram, где за ней следят более 360 тысяч человек.

Как и многие другие знаменитости, Ирина Билык поздравила свою армию фанатов с радостным и волшебным праздником — Рождеством. И сделать это она решила не одна, к ней также присоединились известные украинские артисты Павел Зибров, Александр Пономарев, Ассия Ахат и даже её новоиспеченный коллега Сергей Мироненко, с которым она недавно выпустила лирическую песню под названием «Отпусти».

Звезды оставили свои теплые пожелания, а сама Ирина Билык упомянула детей — чтобы у каждого они рождались здоровыми и красивыми. Видеоролик получился очень трогательным и милым.

«С Рождеством Христовым!», — написала певица.

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Комментарии - instagram.com/bilykiryna/

Комментарии — instagram.com/bilykiryna/

Комментарии - instagram.com/bilykiryna/

Комментарии — instagram.com/bilykiryna/

Комментарии - instagram.com/bilykiryna/

Комментарии — instagram.com/bilykiryna/

Ранее мы писали о том, что Ирина Билык с горечью рассказала, что у неё «отобрал» этот год: «Пришлось распрощаться…»

Напомним, что Ирина Билык и Наталья Могилевская собрались, чтобы попрощаться со старым годом и вызвали восторг у Леси Никитюк: «Две легенды»

Как сообщал Знай.ua, веселый усач Павел Зибров пообещал в Новом году осчастливить украинок золотом: «Мечты сбываются»

Также портал Знай.ua писал, что Ирина Билык вернулась к Диме Коляденко благодаря Оле Поляковой, воскресил маму: «У меня получается»

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