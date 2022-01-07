Chevrolet Silverado EV: электрический пикап представлен официально

Новый электрический пикап взял все лучшее от GMC Hummer EV, хотя имеет более скромные параметры. При этом General Motors заявляет, что новинка во всем лучше главного конкурента – Ford F-150 Lightning.

Источник: auto.24tv.ua

Концерн GM выбрал выставку потребительской электроники CES 2022 в Лас-Вегасе для презентации электрического пикапа Chevrolet Silverado. У него больше общего с GMC Hummer EV, чем с Chevrolet Silverado с двигателем внутреннего сгорания.





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Электрический Silverado дебютировал в серийном виде, однако до конвейера ему еще предстоит долгий путь – производство пикапа должно начаться только в конце этого года, а в продаже новинка появится не раньше 2023-го.

Архитектура Ultium, которую электрический Silverado делит с GMC Hummer EV, имеет более скромные параметры, чем «Хаммер», однако будет с более производительной силовой установкой третьего электрокара GM на этой платформе – GMC Sierra Denali. Так, Silverado EV лишен 1000-сильной силовой установки Hummer, режима движения «краб» и регулируемого клиренса, но предлагает широкие возможности трансформации багажного отсека. А за доплату покупатели смогут получить пневматическую подвеску и поворотные задние колеса.

Chevrolet заявил три версии Silverado EV. Базовый вариант WT имеет полный привод и двухмоторную силовую установку на 517 л. и 834 Нм. Более богатый RST предлагает 673 л.с. и 1057 Нм – с опционным пакетом оснастки Wide Open Watts Mode пикап сможет выстреливать до сотни за 4,5 секунды. Запас хода в любом случае составит 644 км. Третья версия называется Trail Boss и ориентирована на тяжелое бездорожье и рабочие нужды.

Фото: Chevrolet Silverado EV / Chevrolet

Особая гордость Chevrolet – трансформации багажного отсека. Задний откидной борт имеет несколько положений и при необходимости превращается в ступеньку. А дверцы между салоном и кузовом, названные Multi-Flex Midgate, позволяют увеличить полезную длину грузового отсека. Пикап может тянуть прицеп массой до 4,5 тонн, а позже ему обещана способность возить и девятитонные трейлеры.

Полностью цифровая кабина Chevrolet Silverado EV, с приборами на 11-дюймовой панели и мультимедиа – на 17-дюймовой, можно будет дополнить 14-дюймовым проекционным дисплеем. Также за доплату будет доступен фирменный полуавтопилот Super Cruise, недавно потерявший седаны Cadillac.

Chevrolet анонсировала цены на Silverado EV. Базовая версия WT будет стоить 39 900 долларов, а исполнение RST First Edition – от 105 тысяч долларов. Стоимость исполнения Trail Boss пока не объявлена.