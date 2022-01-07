Пособие на детей, алименты, декретные выплаты. Что изменится в 2022 году

В 2022 году произойдут важные изменения, связанные с изменением пособия на детей, выплатами на детей-сирот, а также при рождении ребенка. Об этом говорится в материале «Главкома». «Почему этот год новый? Как изменится жизнь украинцев в 2022 году».

Помощь на детей

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, предоставляется в размере, составляющем 2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Для детей с инвалидностью она составляет 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Итак, размер пособия:

для детей до 6 лет будет составлять с 1 января 5 250 грн, с 1 июля – 5 502 грн и с 1 декабря – 5 680 грн;

для детей от 6 до 18 лет с 1 января составит 6 545 грн, с 1 июля – 6 860 грн и с 1 декабря – 7 082 грн.

Такие же размеры выплат устанавливаются и на детей-сирот.

Относительно алиментов – в Украине установлено несколько размеров алиментов: в зависимости от доходов родителей и прожиточного минимума. Гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка, уплачиваемого отцом или матерью в случае, если у них низкие доходы, составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка, соответствующего его возрасту:

для детей до 6 лет с 1 января он будет составлять 1 050 грн, с 1 июля – 1 100 грн, с 1 декабря – 1 136 грн;

для детей от 6 до 18 лет: с 1 января – 1 309 грн, с 1 июля – 1 372 грн, с 1 декабря – 1 416 грн.

Рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка равен прожиточному минимуму для ребенка соответствующего возраста, устанавливаемого судом в случае достаточности дохода плательщика алиментов, а максимальный размер алиментов – это 10 прожиточных минимумов, то есть:

на ребенка до 6 лет с 1 января – 21 тыс. грн, с 1 июля – 22 010 грн, с 1 декабря – 22 720 грн;

на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет с 1 января – 26 180 грн, с 1 июля – 27 440 грн, с 1 декабря – 28 330 грн.

Выплаты беременным и размер декретных выплат

Срок декретных выплат зависит от количества детей, которых женщина вынашивает:

если женщина вынашивает одного ребенка – 126 дней (70 дней до 56 дней после родов);

если женщина вынашивает двоих детей – 140 дней (по 70 дней до и после родов).

Размер декретных выплат составляет 100% от средней зарплаты по месту работы, то есть рассчитывается, сколько женщина заработала за последний год, и затем эта сумма делится на количество отработанных дней. Это число и будет являться платой за один день декретного отпуска.

Если женщина не работает, она также имеет право на выплаты – от государства это минимум 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть с 1 января такие выплаты составят 620 грн, с 1 июля – 650 грн, с 1 декабря – 671 грн.

Выплаты при рождении ребенка

В 2022 году сумма выплат при рождении ребенка составляет 41 280 грн, причем 10 320 грн женщина получит сразу, а остальную сумму будет получать в течение следующих трех лет, по 860 грн ежемесячно. Однако есть вероятность, что выплаты будут увеличены до 50 тыс. грн: если Верховная Рада примет соответствующий закон.

Пакет малыша

Пакет малыша родители могут получить деньгами или в натуральной форме. В денежной форме он составляет:

с 1 января – 6 300 грн;

с 1 июля – 6 603 грн;

с 1 декабря – 6 816 грн.

Однако эти деньги можно тратить не на все подряд, а только на определенные группы детских товаров и только в тех магазинах, являющихся участниками проекта «Монетизация единовременной натуральной помощи». Их список можно посмотреть здесь.