Санкции против Северного потока-2 — США могут не ввести санкции

До 14 января в Сенате США, предложению республиканца Теда Круза, должно состояться голосование за закон, предусматривающий санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Однако в Госдепе заявили, что такие меры могут подорвать «объединенный фронт» по противодействию России.

Об этом пишет Reuters.

Представитель Госдепа Нед Прайс выразил мнение, что введение санкций против «Северного потока-2» может негативно сказаться на готовности европейских стран защищать Украину от российской агрессии.

«Наше беспокойство заключается в том, что в случае принятия этого закона, он лишь подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам нужно выступить единым фронтом в ответ на российскую угрозу Украине«, — отметил он во время брифинга.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал российский газопровод «Северный поток — 2» одним из основных рычагов влияния на руководство РФ в защите Украины от российской агрессии.

На днях замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что сертификация «Северного потока-2» может затянуться до лета. Также его запуску могут помешать новые санкции США, которые он назвал «американской кувалдой» и «кознями».