Топ самых известных традиций Рождества, которых придерживались еще наши бабушки
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7 января 2022 года, большой праздник — Рождество Христово, который отмечается ежегодно и имеет огромную ценность среди украинцев.
Сейчас мы разберем с вами, что же нужно делать в этот день каждому верующему человеку перед праздничным столом, на котором должно быть 12 разнообразных блюд для разговения. В эту пятницу украинцы снова соберутся семьями и близкими друзьями, а славяне ходят по домам, колядуют и зазывают в дома достаток, счастье и благосостояние.