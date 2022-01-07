Топ самых известных традиций Рождества, которых придерживались еще наши бабушки

0

7 января 2022 года, большой праздник — Рождество Христово, который отмечается ежегодно и имеет огромную ценность среди украинцев.

Сейчас мы разберем с вами, что же нужно делать в этот день каждому верующему человеку перед праздничным столом, на котором должно быть 12 разнообразных блюд для разговения. В эту пятницу украинцы снова соберутся семьями и близкими друзьями, а славяне ходят по домам, колядуют и зазывают в дома достаток, счастье и благосостояние.

Рождество, фото: Unian

Рождество, фото: Unian

На Рождество нужно успеть много всего. К примеру, всегда важно сходить в церковь, чтобы поставить свечу, помолиться и попросить помощи, здоровья у Господа Бога. Тем не менее, это всегда можно сделать дома. Еще люди прибегают к традициям, испекают пирог с монеткой и когда кому-то попадается такой сюрприз, ему должно повезти в текущем году.

Также, конечно же, нужно накрыть праздничный стол, позвать гостей или же сходить к кому-то со сладкими гостинцами. А еще зажечь свечи, чтобы притянуть в дом достаток, тепло и уют, и раздать милостыню 7 января, чтобы принести счастье всей семье.

_

Скрин, видео YouTube рождество во Львове

Скрин, видео YouTube рождество во Львове

Есть и запреты на Рождество. Категорически запрещено ругаться, ссориться и вступать в конфликты, так как это принесет неприятности на протяжении всего года; надевать черные вещи, ибо они приносят плохое в семью и символизируют траур; ходить на кладбище и поминать умерших, а также употреблять алкоголь, сильно веселиться, кричать и заниматься любым физическим трудом.

Напомним, звезда МастерШеф Евгений Клопотенко рассказал, что кроме кути нужно готовить в Сочельник и Рождество: почти как в «Вечерах близ Диканьки»

Как сообщал «Знай.uа», конфеты для голоса и «браво» от любовницы Сергея Есенина: неизвестные факты про украинский «Щедрик», который навсегда стал символом Рождества

Знай.uа писал, зима закончится еще в январе? Украинские сурки-прорицатели Маричка и Мишка удивили преждевременным «прогнозом»

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!


_