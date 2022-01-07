Топ самых известных традиций Рождества, которых придерживались еще наши бабушки

Скрин, видео YouTube рождество во Львове

Есть и запреты на Рождество. Категорически запрещено ругаться, ссориться и вступать в конфликты, так как это принесет неприятности на протяжении всего года; надевать черные вещи, ибо они приносят плохое в семью и символизируют траур; ходить на кладбище и поминать умерших, а также употреблять алкоголь, сильно веселиться, кричать и заниматься любым физическим трудом.

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