Експерт розповів, з якими продуктами не можна поєднувати хурму

Лише деякі знають, як правильно їсти хурму, і дуже даремно, адже її неправильне вживання може привести до серйозних проблем зі здоров’ям, попереджає користувач «Соху». Він розповідає читачам про корисні властивості хурми і пояснює, з якими продуктами її не можна поєднувати.

Хурма – одна з популярних і улюблених багатьма ягід. Однак лише деякі знають, як правильно поєднувати хурму з іншими продуктами. Давайте нарешті розберемося.





Хурма багата харчовими волокнами, пектином, вуглеводами та іншими елементами. Її помірне споживання несе величезну користь для організму. Однак поєднання хурми з трудноперевариваемой їжею збільшить навантаження на шлунково-кишковий тракт, що буде супроводжуватися дискомфортними відчуттями.

Основні важкоперетравлювані продукти включають кокосове масло, масло какао, арахіс, волоські горіхи, кунжут, насіння, вершкове масло, чорнослив, сушені боби, насіння чіа та інші.

Відповідно до теорії традиційної китайської медицини, хурма має “прохолодну природу” і в помірній кількості може знижувати жар, накопичений в організмі. Тому її не рекомендується вживати разом з іншими продуктами, які «холодять» (вважається, що так звані «речовини, які холодять» збільшують Інь в організмі, що порушує баланс енергії. — прим. ред). Надмірне підвищення такого “холоду” в організмі може викликати порушення роботи селезінки і шлунка.

До таких продуктів відносяться гібіскус, баклажани, молюски, устриці, краби, ожина, кавун, морські водорості, ламінарія та інші.

Зріла хурма дуже соковита і солодка. Зважаючи на це її не слід вживати разом з іншими продуктами, багатими цукром, так як це може привести до підвищення рівня глюкози в крові і серйозно позначитися на здоров’ї.

У перелік продуктів з високим вмістом цукру входять: цукерки, джем, фруктовий сік, зацукровані фрукти, тістечка, солодкі напої, консервовані фрукти, шоколад, морозиво і так далі.

lhealth.info